Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın, orman işçilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kuvvetli yağış ve rüzgar, ilçede yaşamı olumsuz yönde etkilerken, Güvercinlik Mahallesi'nde ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye, Güvercinlik Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler sevk edildi. Orman işçilerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması başlatıldı.

Öte yandan Yalıçiftlik, Konacık, Yalıkavak, Gümüşlük ve Gündoğan mahallelerinde sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Zaman zaman elektrik kesintisinin de yaşandığı ilçede, belediye ve emniyet personeli sıkıntı yaşanabilecek noktalarda devriye gezdi.

İlçede etkili olan kuvvetli yağış ve rüzgar, vatandaşların cep telefonuyla da görüntülendi.