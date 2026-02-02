Bodrum\'da Oasis AVM Kısmen Kapatıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Oasis Alışveriş Merkezi, fırtınanın ardından ortaya çıkan tehlike nedeniyle kısmen kapatıldı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kopan brandalar ve yerinden oynamaya başlayan demir direkler, AVM içinde can güvenliğini tehdit etti.

Gölgelik olarak kullanılan brandaların günler önce yırtıldığı Oasis Alışveriş Merkezi'nde, bugün brandaları taşıyan direklerin şiddetle sallandığı ve devrilme riski oluşturduğu görüldü. Tehlikenin artması üzerine AVM yönetimi, orta bölüm ve çevresini kapsayan alanı tahliye etti.

Can güvenliği için alanın tamamen boşaltılması beklenirken, yalnızca bazı bölgelerde şerit çekilerek vatandaşlar uyarıldı. Oasiste yaşanan sıkıntılar vatandaşın tepkisini toplarken, yönetim tarafından alışveriş merkezindeki olumsuzlukların fotoğraf ve görüntüsünün çekilmemesi için özel önlem alınması dikkat çekti. - MUĞLA