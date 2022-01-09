BODRUM'DA SAĞANAK VE DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok iş yerini su basarken, polis su tahliyesinde vatandaşlara yardımcı oldu. Son 12 saat içerisinde ise Bodrum'a 41.5, Turgutreis Mahallesi'ne ise 82.8 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla'nın güney ilçelerinde şiddetli yağış uyarısı yaptı. Bu kapsamda, gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak Bodrum'da hayatı olumsuz etkiledi. Yalıkavak Mahallesi'nde ev ve iş yerlerini su bastı. Polis ekipleri su basan iş yerlerinde vatandaşlara yardımcı olup, su tahliye çalışması yaptı. Kent merkezi ve Turgutreis Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluşurken, polis ekipleri trafik akışını kontrollü sağladı. Öte yandan, kısa süreli etkili olan dolu yağışı nedeniyle caddeler beyaza büründü. Gece boyu etkili olan yağış nedeniyle itfaiye ekipleri su basan bölgelerde tahliye çalışması gerçekleştirdi. Bahçelievler Mahallesi'nde yoğun su birikintisi nedeniyle araç içerisinde mahsur kalan 2 vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye ekiplerince gece boyu 2 ev su baskını, 1 mahsur kalma ve 22 bahçede su baskını olayına müdahale etti. Son 12 saat içerisinde ise Bodrum'a 41.5, Turgutreis Mahallesi'ne ise 82.8 kilogram yağış düştü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kuvvetli sağanak yağış etkisini yitirirken yağışlar aralıklar sürmeye devam ediyor. Bodrum-Datça arası feribot seferi ise denizlerdeki fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Yağışın gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.