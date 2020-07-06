Bodrum'da Serdar Ortaç rüzgarı

ŞARKICI Serdar Ortaç, Muğla'nın turizm cenneti Bodrum'da sahne çıktı. Salgın süreci sonrası ilk kez hayranlarıyla buluşan Ortaç, "Alkış almayı özlemişiz" dedi.
Pop müziğin güçlü seslerinden Serdar Ortaç, önceki gün Bodrum Gündoğan'daki bir plaj partisinde sahneye çıktı. 'Karabiberim' isimli şarkısı ile konserine başlayan Ortaç, "Bugüne kadar yaptığım bütün parçalardan size 25 yılın özetini sunacağım" diyerek, albümlerindeki
Konserini 'Mesafe' isimli şarkısıyla tamamlayan Ortaç, enerjisi ile de dikkat çekti.