Bodrum'da Trafik Kazası Kamera Kayıtlarında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Konacık Mahallesi Seyit Onbaşı Caddesi'nde, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobille hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da büyük çapta hasar oluştu.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, seyir halindeki otomobile tali yoldan çıktığı görülen hafif ticari aracın çarpması yer alıyor.