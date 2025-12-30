Maddi hasarlı kazanın kavgası büyük oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Maddi hasarlı kazanın kavgası büyük oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Maddi hasarlı kazanın kavgası büyük oldu
30.12.2025 20:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Maddi hasarlı kazanın kavgası büyük oldu
Haber Videosu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir araç kazası sonrası tartışma kavgaya dönüştü. Kavga anları kameralarca anbean kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrası çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İki kadın arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde T.K. idaresindeki araç, geri geri manevra yaptığı sırada park halinde bulunan E.K.'ye ait araca çarptı.

KAZANIN KAVGASI BÜYÜK OLDU

Kazada yaralanma yaşanmazken, araçlarda ufak bir maddi hasar oluştu. Kazanın ardından T.K.'nin arkadaşı S.M. ile E.K. ve E.K.'nin kızı A.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bir anda kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin gelmesiyle iki taraf birbirinden şikayetçi oldu. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, Bodrum, trafik, Muğla, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Maddi hasarlı kazanın kavgası büyük oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Uygar Demirbas Uygar Demirbas:
    Hoşt hoşt 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Yılmaz Ahmet Yılmaz:
    işte bunlar hep fakirlikten, tüm mal varlığını gösterişmolsun diye imkanlatı cercebesindr alabişeceği en pahalı arabaya yatıran bir insanın arabasına bir zarar gelirse canından can gider... 2. elde saçma sapan sebeplerle ( kaza büyüknolmamasına ragmen boya var, tramer var değişen var.. vs )değer kaybı olması da fakir insanın bu para kaybetme kaygısındsndır... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trendyol 1. Lig’de ilk yarı sona erdi Amedspor gözünü Süper Lig’e dikti Trendyol 1. Lig'de ilk yarı sona erdi! Amedspor gözünü Süper Lig'e dikti
Satılık konut ilanlarında e-Devlet yetki doğrulaması zorunlu hale geliyor Satılık konut ilanlarında e-Devlet yetki doğrulaması zorunlu hale geliyor
Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasındaki polemik büyüyor Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasındaki polemik büyüyor
14 yıl hapis cezası bulunuyordu Kıskıvrak yakalandı 14 yıl hapis cezası bulunuyordu! Kıskıvrak yakalandı
Aydın’da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu Aydın'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Tren beklerken kalbi durdu, sağlık çalışanı saniyelerle yarıştı Tren beklerken kalbi durdu, sağlık çalışanı saniyelerle yarıştı
Akın akın Türkiye’ye geliyorlar Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

21:27
Dünya bu transferi konuşuyor Kaç yaşında olduğuna inanamayacaksınız
Dünya bu transferi konuşuyor! Kaç yaşında olduğuna inanamayacaksınız
21:14
Eski Beşiktaşlı Miralem Pjanic futbolu bıraktı
Eski Beşiktaşlı Miralem Pjanic futbolu bıraktı
20:22
Yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraf Alex de Souza ve Mauro Icardi yan yana
Yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraf! Alex de Souza ve Mauro Icardi yan yana
20:08
Infantino ilk kez açıkladı: Ofsayt kuralında değişiklik
Infantino ilk kez açıkladı: Ofsayt kuralında değişiklik
19:53
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü
19:52
Kar etkisini artırdı, yılın son gününde o şehirlerde okullar tatil
Kar etkisini artırdı, yılın son gününde o şehirlerde okullar tatil
19:29
Türkiye’ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı
Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2025 21:30:26. #.0.4#
SON DAKİKA: Maddi hasarlı kazanın kavgası büyük oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.