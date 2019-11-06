Bodrum'da tsunami tatbikatı

Bodrum ilçesinde olası bir deprem sonrasında meydana gelebilecek tsunami karşısında alınacak önlemlerin değerlendirildiği tatbikat gerçekleştirildi.

İl AFAD Müdürlüğünün koordinasyonunda bir araya gelen Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediye Başkanlığı, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yetkilileri, bugüne kadar yapılan çalışmaların değerlendirildiği ve mevcut eksikliklerin ortaya konulduğu tsunami tatbikatı yaptı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum'un tsunami açısından çok riski bir ilçe olmadığını ancak 20 Temmuz 2017'de 6.6 şiddetinde bir deprem yaşandığını ve ardından denizde bir yükselme meydana geldiğini hatırlattı.

İlçenin bu deprem sonrasında iyi bir sınav verdiğini belirten Yılmaz, "Bodrum'da büyük bir deprem yaşanmış gibi alınan tedbirler, organizasyon, kurumların birbiriyle ilişkileri, işbirliği konusunda bir tatbikat yaptık. Bu çalışma çok güzel bir tecrübe oldu." dedi.

KRDAE Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener de iki yıl önceki depremin ardından, ilçede küçük çaplı tsunami meydana geldiğini kaydetti.

Dünya Tsunami Farkındalık Günü'nde bu konuyu paylaşmak için ilçeye geldiklerini belirten Özener, tsunami farkındalığı oluşturmak ve bilinçlenme sağlamak için bir proje gerçekleştirdiklerini anlattı.

Ege ve Akdeniz'de çok farklı fayların bulunduğuna değinen Özener, şunları ifade etti:

"Bu aktif faylarda belli aralıklarda tekrarlanma süreleri var. Ama şu anda burada bulunma sebebimiz 'çok ciddi bir tehlike var, deprem olacak, ardından bir tsunami yaşanacak' kapsamında değil. Tsunami tatbikatının Bodrum'da yapılmasının sebebi çok büyük bir tsunami tehlikesi olduğu anlamında değil. 6.6'lık depremden sonra edindiğimiz tecrübeler ışığında oluşabilecek bir tsunamiye nasıl hazırlıklı hale gelebiliriz, kurumları nasıl koordine edebiliriz çabasındaki bir etkinlik."