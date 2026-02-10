Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu madde ticaretinin" önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, Muğla'ya şehirlerarası otobüsle uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Durdurulan bahse konu otobüste yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?