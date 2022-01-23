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Bodrum'da zeytin ağaçlarını hortum vurdu - Son Dakika

Bodrum'da zeytin ağaçlarını hortum vurdu

23.01.2022 22:22

- Bodrum'da zeytin ağaçlarını hortum vurdu Kırılan dallar yolu kapattı Muğla'nın Bodrum ilçesinde oluşan hortumda, 10'dan fazla zeytin ağacına zarar verdi, bir evin panelini uçurdu, elektrik telleri birbirine dolandı.

- Bodrum'da zeytin ağaçlarını hortum vurdu

Kırılan dallar yolu kapattı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde oluşan hortumda, 10'dan fazla zeytin ağacına zarar verdi, bir evin panelini uçurdu, elektrik telleri birbirine dolandı.

Gece saatlerinde Kızılağaç Mahallesi'ni hortum vurdu. Saat 23.00 civarında Danacılar Sokak'ta oluşan hortum anında mahalle sakinlerinin büyük bir korku ve panik yaşadı. Gürültüyle birlikte ne olduğunu anlayamayan mahalle sakinleri, dışarı çıktıklarında gördükleri manzara karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Hortumda bir evin çatısındaki panel, 10 metre arkaya uçtu, eve giden elektrik teli koptu, sokak üzerindeki bahçelerdeki zeytin ağaçlarının dallarını kırıldı. 10'dan fazla ağacın kırılan dalları, sokak üzerine düştü, sokak araç trafiğine kapandı. Dallar mahalle sakinlerince kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Hortum, sokaktaki elektrik tellerini de birbirine dolaştırdı. Elektrik kesintisinin yaşandığı bölgede ekiplerin çalışması sonucu enerji yeniden verildi.

Evinin çatısındaki panel uçan Hüsnü Duman, o anları şu sözlerle anlattı;

"Gece 11.00 sıralarında bir gürültü çıktı. Ağaçlar baya sallandı, bir dakika falan sürdü. Bir gürültü içinde bir sesler geldi. Ben hortum anında dışarıda bir kaza oldu sandım. Benim paneli almış atmış, elektrikler kesildi. Dışarı çıktık, tüm mahalleli dışarıdaydı, zeytin ağaçları yolların içindeydi, yol kapalıydı, onları topladık.

Bodrum'da zeytin ağaçlarını hortum vurdu
Bodrum'da zeytin ağaçlarını hortum vurdu
Bodrum'da zeytin ağaçlarını hortum vurdu

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Kızılağaç, Bodrum, Hortum, Muğla, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bodrum'da zeytin ağaçlarını hortum vurdu - Son Dakika


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