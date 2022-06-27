Bodrum'daki silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bodrum'daki silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

27.06.2022 12:04
Bodrum'daki silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, R.U.M'nin 10 Mart'taki silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli H.İ.Ş'nin, daha önce imam nikahlıyla yaşadığı kadının erkek arkadaşı olan R.U.M'ye pusu kurdurduğu belirlendi.

Ekipler, H.İ.Ş. ile silahlı saldırıya karıştıkları tespit edilen K.S. ve M.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
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Eski eşinin erkek arkadaşına pusu kurdurmuş Eski eşinin erkek arkadaşına pusu kurdurmuş Bodrum ve Fethiye'de arızalanan tekneleri KIYEM kurtardı Bodrum ve Fethiye'de arızalanan tekneleri KIYEM kurtardı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'daki silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bodrum'daki silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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