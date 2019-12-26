Bodrum'dan Doğubayazıt'a gönül köprüsü - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup ilkokul öğrencisi, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki öğrenci arkadaşlarına çeşitli hediyeler gönderdi.

Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu 1-D sınıfı öğrencileri, "Gönül Köprüsü Projesi kapsamında, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İkokulunu kardeş okul olarak belirledi.

Harçlıklarını biriktiren öğrenciler, velileri ile sınıf öğretmeni Şerife Koç ve okul idaresinin de desteğiyle, 40 arkadaşları için kırtasiye malzemeleri, kitap, bot, mont ile çeşitli giyeceklerden oluşan hediye paketleri hazırlayarak Doğubayazıt ilçesine gönderdi.

Okul müdürü Mehmet Topal, öğrenciler arasındaki dayanışmanın artması ve yardımlaşma duygusunun gelişmesi için bu projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.