Bodrum Film Festivali 2-7 Haziran'da

Bu yıl ikincisi düzenlenecek "Bodrum Uluslararası Film Festivali" (BIFF), 2-7 Haziran'da Bodrum'da sinemaseverlerle buluşacak.

Festival ekibinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Kos Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilecek festivalin hazırlıkları başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen festival direktörü Cenk Sezgin, festivalin sanatsal vizyonuna ilişkin şunları kaydetti:

"Bodrum Uluslararası Film Festivali, haziran ayında yine özel film seçkisi ve iki ülke arasındaki ortak film yapımcılarına yönelik proje destekleriyle festival anlayışına özgün bir boyut kazandıracak. Bodrum'a özgü 'yeni nesil festival' modelini bu yıl daha da pekiştireceğiz. BIFF'i, benzerlerini kopyalayarak değil, Bodrum'un kendine has koşullarını festival ruhuyla harmanlayarak en özgün şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bodrum ve sinema izleyicisi sıra dışı bir deneyimi hak ediyor, bunu hem şehrimize hem de sanatseverlere bir borç olarak görüyoruz."

Sezgin, festivalin Bodrum'un kültürel ve turistik potansiyeline katkı sağlayacağını belirterek, "Geçen yıl uluslararası ölçekte ilk kez seyircisiyle buluşan festivalimiz, Bodrum'un potansiyeli ve nitelikli içeriğiyle bu organizasyonu ne kadar hak ettiğini bir kez daha kanıtladı. Seyircinin festivali sahiplenerek salonları doldurması, davetli sanatçılarımız için de büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Şehrin ve katılımcıların dinamiklerine göre şekillenen festivalimiz, bu yıl da Bodrum'a özel detaylar ve yan etkinliklerle sinemaseverlerle buluşacak." ifadelerini kullandı.