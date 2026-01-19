Bodrum Film Festivali 2-7 Haziran'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bodrum Film Festivali 2-7 Haziran'da

19.01.2026 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Uluslararası Film Festivali, bu yıl 2-7 Haziran'da özgün film seçkisiyle gerçekleştirilecek.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek "Bodrum Uluslararası Film Festivali" (BIFF), 2-7 Haziran'da Bodrum'da sinemaseverlerle buluşacak.

Festival ekibinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Kos Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilecek festivalin hazırlıkları başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen festival direktörü Cenk Sezgin, festivalin sanatsal vizyonuna ilişkin şunları kaydetti:

"Bodrum Uluslararası Film Festivali, haziran ayında yine özel film seçkisi ve iki ülke arasındaki ortak film yapımcılarına yönelik proje destekleriyle festival anlayışına özgün bir boyut kazandıracak. Bodrum'a özgü 'yeni nesil festival' modelini bu yıl daha da pekiştireceğiz. BIFF'i, benzerlerini kopyalayarak değil, Bodrum'un kendine has koşullarını festival ruhuyla harmanlayarak en özgün şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bodrum ve sinema izleyicisi sıra dışı bir deneyimi hak ediyor, bunu hem şehrimize hem de sanatseverlere bir borç olarak görüyoruz."

Sezgin, festivalin Bodrum'un kültürel ve turistik potansiyeline katkı sağlayacağını belirterek, "Geçen yıl uluslararası ölçekte ilk kez seyircisiyle buluşan festivalimiz, Bodrum'un potansiyeli ve nitelikli içeriğiyle bu organizasyonu ne kadar hak ettiğini bir kez daha kanıtladı. Seyircinin festivali sahiplenerek salonları doldurması, davetli sanatçılarımız için de büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Şehrin ve katılımcıların dinamiklerine göre şekillenen festivalimiz, bu yıl da Bodrum'a özel detaylar ve yan etkinliklerle sinemaseverlerle buluşacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Film Festivali, Festival, Etkinlik, Bodrum, Kültür, Güncel, Sinema, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Film Festivali 2-7 Haziran'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede sır dolu ölüm Haberi alan yakınları çatıya çıktı Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Rize’de Sibirya’yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü Rize'de Sibirya'yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Esra Erol’un şeriat sözlerine Hüda Par’dan sert tepki Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı

13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:36
Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
13:02
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:17
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama...
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 14:11:13. #7.11#
SON DAKİKA: Bodrum Film Festivali 2-7 Haziran'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.