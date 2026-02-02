Bodrum FK Gençlerle Yükseliyor - Son Dakika
Bodrum FK Gençlerle Yükseliyor

Bodrum FK Gençlerle Yükseliyor
02.02.2026 11:39
Bodrum FK, Serikspor'u 3-0 yenerek Süper Lig iddiasını güçlendirdi. Genç oyuncular öne çıktı.

1'inci Lig'de evinde Serikspor'u 3-0 yenerek Süper Lig yarışında yeniden iddialı konuma gelen Bodrum Futbol Kulübü gençleriyle ayakta kaldı. Yönetimsel değişikliklerin ardından yıldız oyuncuları Fredy ve Dimitrov'la yollarını ayırmak durumunda kalan yeşil-beyazlılarda genç futbolcular forvet Ali Habeşoğlu ve stoper İsmail Tarım, üst üste attıkları gollerle takıma adeta hayat verdi.

Bodrum FK altyapısından yetişen 22 yaşındaki İsmail Tarım önceki hafta deplasmanda 2-0 kazanılan Sakaryaspor maçında takımının ilk golüne imza attı. İsmail, Serikspor müsabakasını da boş geçmedi ve skoru 2-0'a getiren golü kaydederek yeşil-beyazlıları rahatlattı. Yaz döneminde 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'dan transfer edilen 21 yaşındaki golcü Ali, Serikspor karşılaşmasında sevinç yaşadı. Ali Habeşoğlu 23'üncü dakikada perdeyi açan golü atarken, toplamda da 4'üncü sevincini yaşadı.

KUPADA RAKİP SAMSUNSPOR

Bodrum FK yarın Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki 3'üncü hafta maçında Süper Lig ekibi Samsunspor'a konuk olacak. Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Bodrum ekibi kupada gruplara kalmayı başarmanısan rağmen ilk iki grup maçında yine Süper Lig ekipleri Gençlerbirliği ve Konyaspor'a yenilerek puan alamamıştı. Samsunspor ise grupta 2'de 2 yaptı.

Kaynak: DHA

Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK Gençlerle Yükseliyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Bodrum FK Gençlerle Yükseliyor - Son Dakika
