Bodrum FK, Serikspor\'u Ağırlıyor

30.01.2026 12:00
Bodrum FK, Serikspor ile kritik bir maça çıkacak. Galibiyet peşinde koşuyorlar.

1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Play-Off potasındaki Bodrum Futbol Kulübü, yarın evinde düşme hattındaki Serikspor'la karşılaşacak. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak maçta Oğuzhan Gökçen görev yapacak. Yeşil-beyazlılarda Amed Sportif ile anlaşma sağlayan forvet Dimitrov'un yanı sıra sakatlıkları devam eden Gökdeniz ile Celal forma giyemeyecek. Tedavileri süren Mohammed ve kaleci Sousa'nın durumları ise maç saatinde netleşecek.

Teknik direktör Burhan Eşer, Serik maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Geçen hafta Sakaryaspor'u yenerek uzun bir aradan sonra galip geldiklerini hatırlatan Eşer, "Sakaryaspor bu ligin köklü takımlarından biri. Bizim için de bir çıkış maçıydı. İyi hazırlandık ve sahada çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Lig uzun bir maraton. Şimdi önümüzde Serikspor maçı var. Zor bir karşılaşma olacak. Mücadele gücü yüksek bir takıma karşı oynayacağız. Serikspor'un son haftalarda aldığı skorlar iyi olmayabilir ama bizim maçı çıkış olarak görecekler. Mücadele gücü yüksek bir karşılaşma olacak. Serikspor maçında taraftarlarımızla galibiyet almak istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

