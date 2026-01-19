Bodrum FK, Sivasspor'a 2-1 Yenildi - Son Dakika
Bodrum FK, Sivasspor'a 2-1 Yenildi

19.01.2026 22:30
1. Lig'de Bodrum FK, Sivasspor karşısında 2-1 mağlup olarak evindeki ilk yenilgisini aldı.

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Muhammet Ali Meteoğlu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Arif Dilmeç

BODRUM FK: Bahri - Ajeti, Mert (Dk. 82 Adem), Ali, Cenk, Ahmet, Musah Mohammed (Dk. 69 Ege), Dimitrov, Pedro Brazao, Ali Habeşoğlu (Dk. 75 Omar Imeri), Seferi

SİVASSPOR: Göktuğ - Appindangoye, Okan (Dk.10 Mert), Emirhan (Dk. 90+5 Yusuf), Murat, Uğur, Kamil (Dk. 85 Mehmet), Cihat, Aly Malle (Dk. 73 Kimpioka), Bekir, Valon Ethemi

GOLLER: Dk. 45 Seferi (Bodrum FK), Dk.45+1 Uğur, Dk. 66 Bekir (Sivasspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Ajeti (Bodrum FK)

SARI KARTLAR: Mert, Uğur, Murat (Sivasspor)

1'inci Lig 21'inci hafta mücadelesinde Play-Off hattında yer alan Sipay Bodrum FK evinde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Özbelsan Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla evindeki ilk yenilgisini alan Bodrum ekibi 33 puanda kalırken, Sivasspor 28 puana ulaştı. Öte yandan, A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim maçı stadyumda izledi.

18'inci dakikada Bodrum FK atağında topla buluşan Brazao rakiplerini geçip sol ayağıyla ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top az farkla direğin dibinden dışarı çıktı.

28'inci dakikada gelişen Sivasspor atağında sağ kanatta Murat'ın ceza sahasına yaptığı ortada Ethem'in kafa vuruşunda savunmada Mert'e çarpan direğin dibinden kornere çıktı.

45'inci dakikada Seferi'nin golüyle Bodrum FK 1-0 öne geçti. Mert'in ceza sahasına gönderdiği topta Seferi'nin gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

45+1'inci dakikada Sivasspor Uğur'un golüyle beraberliği yakaladı. Cihat'ın ceza sahasına yaptığı ortada Uğur'un vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

66'ncı dakikada sol kanatta korner sonrası Malle'nin ortasında Bekir yerden bir vuruşla kaleciyi avladı: 1-2.

90'ıncı dakikada Ajeti'nin müdahalesiyle Emirhan yerde kaldı. Hakem önce Ajeti'ye sarı kartı gösterdi VAR incelemesinden sonra karar doğrudan kırmızıya döndü.

Mücadeleyi Sivasspor 2-1 kazandı.

Kaynak: DHA

