Son Dakika Haberleri: Bodrum Müzik Akşamları
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Bodrum Müzik Akşamları

46 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bodrum Müzik Akşamları" etkinliği kapsamında, şarkıcı Ferman Toprak konser verdi.

Bodrum Müzik Akşamları, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bodrum Müzik Akşamları" etkinliği kapsamında, şarkıcı Ferman Toprak konser verdi.
Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde sahne alan Toprak, organizasyonu düzenleyerek sevenleriyle buluşmasını sağlayanlara teşekkür ettiğini dile getirdi.
Konseri ilgiyle takip eden müzikseverler, şarkıcının seslendirdiği eserlere eşlik etti.
Ferman Toprak'a Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkan Yardımcısı Baran Akcan, yeşil beyazlı takımın formasını hediye etti.
Bu akşam, Mustafa Keser konseri ile devam edecek etkinlik, Yeni Türkü Grubunun sahne alacağı 29 Ağustos'ta sona erecek.
Ferman Toprak, Bodrum, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MTV Müzik Ödüllerinde sahneye çıkan French Montana, Alison Brie'nin dekoltesinden gözünü alamadı
Sevgilisiyle tatil yapan Cem Yılmaz'ın yeniden kilo alması dikkat çekti Kumlucalı esnaf, kibarlığa göre çay fiyatı belirledi Arkadaşını niye öldürdüğünü anlattı: 4 gün boyunca istismar edip mermi yutturdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 12:11:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum Müzik Akşamları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]