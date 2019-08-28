Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bodrum
Müzik Akşamları" etkinliği kapsamında, şarkıcı Ferman Toprak
konser verdi.
Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde sahne alan Toprak, organizasyonu düzenleyerek sevenleriyle buluşmasını sağlayanlara teşekkür ettiğini dile getirdi.
Konseri ilgiyle takip eden müzikseverler, şarkıcının seslendirdiği eserlere eşlik etti.
Ferman Toprak'a Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkan Yardımcısı Baran Akcan, yeşil beyazlı takımın formasını hediye etti.
Bu akşam, Mustafa Keser
konseri ile devam edecek etkinlik, Yeni Türkü
Grubunun sahne alacağı 29 Ağustos'ta sona erecek.