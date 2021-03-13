Bodrum turizmine büyük müjde: 30 kurvaziyer gemisi sezonda ilçeye demir atacak - Son Dakika

Bodrum turizmine büyük müjde: 30 kurvaziyer gemisi sezonda ilçeye demir atacak

13.03.2021 20:08
Bodrum turizmine büyük müjde: 30 kurvaziyer gemisi sezonda ilçeye demir atacak, System.String[]

Bodrum turizmine büyük müjde: 30 kurvaziyer gemisi sezonda ilçeye demir atacak İtalya'nın Trieste limanında uzun süredir demirde bekleyen Viking Sea, isimli yolcu gemisi Bodrum limanına demir attı.

Bodrum turizmine büyük müjde: 30 kurvaziyer gemisi sezonda ilçeye demir atacak

MUĞLA - İtalya'nın Trieste limanında uzun süredir demirde bekleyen Viking Sea, isimli yolcu gemisi Bodrum limanına demir attı. 930 yolcu kapasiteli geminin mürettebatını ve gerekli erzaklarını aldıktan sonra Limasol limanına gideceği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan, "Viking Sea seferi 2020 yılında COVID-19 nedeniyle etkilenen kruvaziyer sektörünün yeniden canlanmaya başlayacağının bir göstergesi. Yaz sezonunda Bodrum'a 30 Kruvaziyer gemisi gelecek ve hiç iptalimiz yok"dedi.

Bodrum'a gelen sezonun ilk yolcu gemisi, Viking Sea, mürettebat değişikliği ve erzak alımı için Bodrum Cruise Port'a demir attı. Pandemi ile birlikte seferlerine ara veren gemi, yeniden operasyona hazırlanmak üzere Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 120 kişilik mürettebatını Bodrum Cruise Port'dan gemiye kabul etti. Mürettebatlar sağlık kontrollerinin ardından COVID-19 testleri yapılarak gemiye alındı. Otobüslerle tek tek gelen mürettebat, sosyal mesafeye uyumlu bir şekilde ateş ölçümleri sonrası gemiye biniş sağladı. Alınan önlemler çerçevesinde mürettebatın bagajları dezenfekte edilerek terminal binasına alındı.

Sezonda Bodrum 30 gemi ağırlayacak

Konuyla ilgili açıklama yapan Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan "Viking Sea seferi 2020 yılında COVID-19 nedeniyle etkilenen kruvaziyer sektörü yeniden canlanmaya başlayacağının bir göstergesi. Bugün Hudut ve Sahil Genel Müdürlüğü yetkilileri, Bodrum liman başkanlığı, Bodrum deniz polisi ve Bodrum Gümrük Müdürlüğü ile işbirliği içinde gerekli bütün önemleri aldık. Başarılı geçen operasyon aynı zamanda ilerdeki seferler için de önemli bir referans olacak. bu sene Bodrum'da 30 gemimiz var ve hiç iptal yok. Bir güzel haberde İstanbul limanı galata Port açılıyor. Bu Türkiye ve Doğu akdeniz deki Kruvaziyer turiziminin artması anlamına geliyor. Bu da çok güzel bir haber" dedi.

Dünyanın ilk laboratuvarı olan gemisi

Merhaba gemicilik yönetim kurulu başkanı ve operasyon sorumlusu Süleyman Uysal sezonun ilk yolcu gemisini Bodrum'a getirdiklerini ifade ederek "bu normalleşme süreci için önemli bir gelişme. Bugün mürettebat değişimi var henüz yolcu gemilerimiz gelmeye başlamadı. Gemide 120 personel var 90 personel Bodrum'dan katılacak. Bu bizler için güzel bir haber. Umarım en kısa zamanda yolcu seferlerimiz de başlar. Bu geminin önemli bir özelliği var. Dünyanın içinde ilk laboratuvarı olan ve covid testleri yapılan gemisi" dedi.

Bodrum turizmine büyük müjde: 30 kurvaziyer gemisi sezonda ilçeye demir atacak
Bodrum turizmine büyük müjde: 30 kurvaziyer gemisi sezonda ilçeye demir atacak
Bodrum turizmine büyük müjde: 30 kurvaziyer gemisi sezonda ilçeye demir atacak
Bodrum turizmine büyük müjde: 30 kurvaziyer gemisi sezonda ilçeye demir atacak
Bodrum turizmine büyük müjde: 30 kurvaziyer gemisi sezonda ilçeye demir atacak
Bodrum turizmine büyük müjde: 30 kurvaziyer gemisi sezonda ilçeye demir atacak
Bodrum turizmine büyük müjde: 30 kurvaziyer gemisi sezonda ilçeye demir atacak
Bodrum turizmine büyük müjde: 30 kurvaziyer gemisi sezonda ilçeye demir atacak
Bodrum turizmine büyük müjde: 30 kurvaziyer gemisi sezonda ilçeye demir atacak
Bodrum turizmine büyük müjde: 30 kurvaziyer gemisi sezonda ilçeye demir atacak
Bodrum turizmine büyük müjde: 30 kurvaziyer gemisi sezonda ilçeye demir atacak
Bodrum turizmine büyük müjde: 30 kurvaziyer gemisi sezonda ilçeye demir atacak
Bodrum turizmine büyük müjde: 30 kurvaziyer gemisi sezonda ilçeye demir atacak

Koronavirüs, Bodrum, İtalya, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bodrum turizmine büyük müjde: 30 kurvaziyer gemisi sezonda ilçeye demir atacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'a Taylan'dan kötü haber! Rize maçında sahada olamayacak Restoran ve kafeler eski sisteme geri mi dönüyor? Dikkat çeken Ramazan ayı iddiası Son Dakika: Türkiye'de 13 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 15 bin 82 yeni vaka tespit edildi Bilim Kurulu üyesi Prof. Hasöksüz, risk haritasında kırmızıya dönmesi beklenen illeri açıkladı Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum ABD'de şüphelendiği kadına şok tabancasıyla müdahale etmek isteyen polis, kurşunların hedefinde kaldı Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada
Kayserispor-Galatasaray maçında gerilen ortamı Fatih Terim yatıştırdı Kayserispor-Galatasaray maçında gerilen ortamı Fatih Terim yatıştırdı         
20:33
2 kangal köpeği sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı 2 kangal köpeği sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı         
20:13
17 yaşındaki trans bireye kezzap atan saldırgan tutuklandı 17 yaşındaki trans bireye kezzap atan saldırgan tutuklandı         
19:36
Oyuncu ve yönetmen Levent Niş hayatını kaybetti Oyuncu ve yönetmen Levent Niş hayatını kaybetti         
18:56
Kayserispor-Galatasaray maçı başladı! Canlı anlatım Kayserispor-Galatasaray maçı başladı! Canlı anlatım         
17:51
'Levent Gültekin' imasına tepki gösteren Bahçeli'nin danışmanı Çiçek'e Tuğrul Türkeş'ten sert yanıt 'Levent Gültekin' imasına tepki gösteren Bahçeli'nin danışmanı Çiçek'e Tuğrul Türkeş'ten sert yanıt         
17:39
Evlendiği gün kanser olduğunu öğrenen kadın hayatını kaybetti Evlendiği gün kanser olduğunu öğrenen kadın hayatını kaybetti         
17:06
Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim         
15:21
Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada         
14:00
Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL         
13:42
22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım 22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım         
13:27
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Müşteriye Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu         
09:36
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 20:48:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum turizmine büyük müjde: 30 kurvaziyer gemisi sezonda ilçeye demir atacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei