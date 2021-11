Bodrum'da uygulanacak yerel eşitlik eylem planı toplantısı gerçekleşti - Son Dakika

O günden itibaren Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kent Konseyi eşitlikçi bir kent için yerel eşitlik eylem planını uygulamak üzere harekete geçti. Yerel eşitlik eylem planı toplantısı kapsamında Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Kadın Dayanışma Derneği üyeleri ile farklı mahallelerden çok sayıda kadın Herodot Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantıda kadınların nasıl bir Bodrum hayal ettikleri soruldu, görüşleri alındı. Kadınlar, Bodrum Belediyesi'nin yerel eylem eşitlik planının oluşturma sürecinde talepleri ve görüşlerini dile getirdi. Kadınlar mahallelerde gündüz bakım evi, kreş, engelsiz sokak, engelsiz kent, kadınlara yönelik şiddette tüm kurumların harekete geçmesi, eşitlilik politikasının her yerde izleneceği bir Bodrum hayat ettiklerini belitti.

"Bodrum eşitlikçi ve şiddet üretmeyen örnek bir kent olacak" diyen Bodrum Belediyesi Başkanı Ahmet Aras'ın girişimleri ile başlatılan Bodrum Belediyesi ve Kadın Dayanışma Derneği'nin birlikte hazırladığı proje Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamına alınmış ve 254 proje arasından seçilen ve en çok ilgi çeken proje olmuştu. Toplantı Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği'nin birlikte hazırladığı bu projede, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın mesajının da yer aldığı video gösterimi ile başladı. Ardından söz alan Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt toplantıda, ''Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sizlerle olmak büyük bir mutluluk. Yapacak çok işimiz var. Kadınlar olarak üstümüze düşen görevler çok fazla, bunların bilincindeyiz. Birlik olursak ancak çok güçlü olabiliriz ve ben inanıyorum; çok güçlü olacağız'' diye konuştu.

Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan da, kadınlara ''Nasıl bir Bodrum hayal ediyorsunuz?'' Sorusunu sordu. Erozan, "Başkan Ahmet Aras'ın bir politikası var. Seçildiği günden itibaren şunu söyledi; 'Bu kenti ben kadınlar için kadın taraflı bir kent yapacağım'. Ayrımcılığın olmadığı, her türlü eşitliğin sağlandığı bir kent yapacağını söyledi ve 'Bunu kadınlarla birlikte yapacağım' dedi. Bugün konuşacağımız konular için bunun siyasi karar noktasında ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi olarak düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi Sözcüsü Avukat Evrim İnan ise "Uzun bir süre sonra nihayet bir aradayız ve bir arada olmak her zaman olduğu gibi çok heyecanlı. Bugün Bodrum hayalimizi konuşmak için bir aradayız. 56 mahallede yaşayan biz kadınların Bodrum hayalini, sorunları biliyoruz ve birçok buluşmada ve birçok alanda bu sorunları tespit ve ifade ettik ve sorunu bilen tarafta olan bizler, hayatın her alanında olduğu gibi, çözümüne de vakıfız. Çözümleri hepimiz her gün hayatlarımızda deneyimliyoruz, gerek evde, gerek işte, gerekse sokakta ya da hayatlarımızın diğer alanlarında. Bu alanlarda var olan çözümler ile hayatın da her alanını yeniden var ediyoruz. Öyle ise Bodrum hayalimizle birlikte çözümün belirleyicisi olma hakkını da Bodrum'un her mahallesinde, her sokağında, her köşe bucağında hayata geçirelim. 56 mahalle ile bu kentteki eşitlik hayalimiz var edelim. Yerel Eşitlik Eylem Planının nasıl oluşturulacağı, kimleri nasıl kapsadığını, özetliyoruz ve ardından hep birlikte, ortaklaştığımız hayalimizi konuşup oluşturacağız" dedi.