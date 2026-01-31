Bodrum ve Milas İçin Su Projeleri Devam Ediyor - Son Dakika
Bodrum ve Milas İçin Su Projeleri Devam Ediyor

31.01.2026 15:34
DSİ, Akköprü Barajı'ndan su verilmediğini, Bodrum ve Milas için alternatif projeler planlandığını açıkladı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Dalaman Çayı üzerinde bulunan Akköprü Barajı tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, Bodrum ve Milas'ın içme-kullanma suyu ihtiyacı için Bodrum Barajı, Ekinambarı kaynakları ve denizden arıtma projelerinin planlandığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında Dalaman Çayı üzerindeki Akköprü Barajı'ndan Bodrum ve Milas'a içme suyu verilmediği, buna karşın aynı barajdan Aydın'a sulama suyu tahsis edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle bu haberlerde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Büyük Menderes Havzası yıllık 500 mm yağış ortalaması ile ülkemizin yerüstü su kaynakları açısından kıt havzalarından birisidir. Havzada su kullanımının artmış olması, meteorolojik ve hidrolojik kuraklık nedeni ile su potansiyelinin giderek azalması sebebiyle mevcut toprak kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi için Dalaman Çayı'ndan Büyük Menderes Havzası'na su transferi yapılması konusu 90'lı yıllarda Kurumumuz tarafından incelenmiş ve ön fizibilite çalışmaları yapılmıştır. Büyük Menderes Havzası'na su transferi, haberlerde aktarıldığı gibi Akköprü Barajı'ndan yapılmayacaktır. Söz konusu su transferinin, Akköprü Barajı'nın yaklaşık 50 km akış yukarısında yer alan Yukarı Dalaman Havzası'ndan ve kış döneminde Akköprü Barajı'nda depolanamayıp denize akan suların Büyük Menderes Havzası'na yönlendirilmesi suretiyle yapılması planlanmaktadır.

"Bodrum ve Milas için alternatif içme suyu projeleri var"

Öte yandan, Dalaman Çayı'ndan su aktarım çalışmalarının yapılması ve Büyük Menderes Havzası'nda yer alan açık sistem sulama tesislerinin modern sulama sistemleri olarak yenilenmesine yönelik planlama çalışmalarına devam edilmekte olup çalışmalar yeni gündeme gelmiş değildir. Bununla birlikte Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Milas ve Bodrum'a içme-kullanma suyu teminine yönelik birçok alternatif kaynağın kullanılması maksadıyla çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Bu çerçevede; Bodrum Yarımadası'na yıllık 13 milyon metreküp su verebilme potansiyeline sahip olan 80 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip Bodrum Barajı planlanmıştır. Ancak; Bodrum İçme Suyu Barajı'nın ÇED Olumlu Kararı STK'ların açmış olduğu dava ile Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Konuyla ilgili yasal süreç devam etmekte olup yasal süreç ve Bodrum Barajı'nın inşaat süreci tamamlanıncaya kadar Kayaderesi Çayı'ndaki suyun Bodrum Yarımadası'na verilmesi için gerekli çalışmalar MUSKİ tarafından başlatılmış ve Kurumumuzca gerekli izinler verilmiştir."

Aşağı Dalaman Ovası Sulaması planlaması kapsamında, Yuvarlakçay kaynaklarından sulanan alanların Akköprü Barajı sulamasına dahil edilmesiyle boşa çıkacak suyun, çevre yerleşimlerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı için MUSKİ'ye tahsis edilmesinin önerildiği ifade edilen açıklamada, "MUSKİ tarafından Yuvarlakçay Kaynağından Milas ve Bodrum yörelerine içme suyu temini için gerekli çalışmaların yapılması halinde Milas ve Bodrum yöresine ilave içme suyu verilebilecektir" denildi.

Kaynak: ANKA

Bodrum, Çevre, Yerel, Son Dakika

Bodrum ve Milas İçin Su Projeleri Devam Ediyor

SON DAKİKA: Bodrum ve Milas İçin Su Projeleri Devam Ediyor - Son Dakika
