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Bodrum yangını evlerinin bulunduğu bölgeye gelen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yaşadığı korkuyu anlattı - Son Dakika

Bodrum yangını evlerinin bulunduğu bölgeye gelen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yaşadığı korkuyu anlattı

17.08.2021 08:16

Temmuz'un son haftasında başlayan ve günlerce süren orman yangınlarının birinin Bodrum'daki evlerine kadar geldiğini söyleyen Burak-Fahriye Özçivit çifti, yaşadığı büyük korkuyu anlattı. Yangınların kendilerini çok üzdüğünü söyleyen Özçivit, "Hiç tadımız kalmadı, insanın canı tatile gitmek istemiyor" ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz haftalarda başlayan orman yangınlarında can kayıpları ve birçok maddi hasar meydana geldi. Yaz başına Bodrum Gümüşlük'teki evlerine giden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, kısa bir tatilin ardından İstanbul'a döndü. Kısa bir süre sonra başlayan yangınların evlerinin yakınındaki ormana kadar geldiğini söyleyen çift, Bebek'te ayaküstü sohbet ettiği muhabirlere yaşadıklarını anlattı.

"YAŞANAN OLAYLARDAN SONRA HİÇ TADIMIZI KALMADI"

Bodrum'da çıkan yangının evlerinin yanına kadar geldiğini söyleyen ünlü çift, "Yangın olayları herkes gibi bizi de üzdü. Biz de dönmüş bulunduk, biz döndükten sonra da yangın olayları yaşandı. Bizim evimize kadar geldi alevler. Belki tekrar tatil gidecektik fakat bu yaşanan olaylardan sonra hiç tadımız kalmadı. İnsanın canı tatile gitmek istemiyor" ifadelerini kullandı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in korku dolu anları

FAHRİYE EVCEN EKRANLARA DÖNÜYOR

Yeni sezonda eşi Burak Özçivit gibi dönem dizisiyle ekrana dönecek olan güzel oyuncu Evcen, "Çok az kaldı sete çıkmaya, hazırlıklar başladı" diyerek heyecanını dile getirdi.

"KARAN'IN VAKTİ SETLERDE GEÇECEK"

Burak Özçivit, "İkiniz setteyken çocuğa kim bakacak?" sorusuna da "Karan'ın vakti setlerde geçecek. Kimi zaman annesinin setine kimi zamanda babasının setine gelecektir" diye cevap verdi.

Bodrum yangını evlerinin bulunduğu bölgeye gelen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yaşadığı korkuyu anlattı

Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Bodrum, Bebek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Bodrum yangını evlerinin bulunduğu bölgeye gelen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yaşadığı korkuyu anlattı - Son Dakika Magazin


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