Bodrum yangını evlerinin bulunduğu bölgeye gelen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yaşadığı korkuyu anlattı

Geçtiğimiz haftalarda başlayan orman yangınlarında can kayıpları ve birçok maddi hasar meydana geldi. Yaz başına Bodrum Gümüşlük'teki evlerine giden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, kısa bir tatilin ardından İstanbul'a döndü. Kısa bir süre sonra başlayan yangınların evlerinin yakınındaki ormana kadar geldiğini söyleyen çift, Bebek'te ayaküstü sohbet ettiği muhabirlere yaşadıklarını anlattı.

"YAŞANAN OLAYLARDAN SONRA HİÇ TADIMIZI KALMADI"

Bodrum'da çıkan yangının evlerinin yanına kadar geldiğini söyleyen ünlü çift, "Yangın olayları herkes gibi bizi de üzdü. Biz de dönmüş bulunduk, biz döndükten sonra da yangın olayları yaşandı. Bizim evimize kadar geldi alevler. Belki tekrar tatil gidecektik fakat bu yaşanan olaylardan sonra hiç tadımız kalmadı. İnsanın canı tatile gitmek istemiyor" ifadelerini kullandı.

FAHRİYE EVCEN EKRANLARA DÖNÜYOR

Yeni sezonda eşi Burak Özçivit gibi dönem dizisiyle ekrana dönecek olan güzel oyuncu Evcen, "Çok az kaldı sete çıkmaya, hazırlıklar başladı" diyerek heyecanını dile getirdi.

"KARAN'IN VAKTİ SETLERDE GEÇECEK"

Burak Özçivit, "İkiniz setteyken çocuğa kim bakacak?" sorusuna da "Karan'ın vakti setlerde geçecek. Kimi zaman annesinin setine kimi zamanda babasının setine gelecektir" diye cevap verdi.