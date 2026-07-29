BODRUM\'DA YENİ TARTIŞMA: PLAJLAR HEPİMİZİN, PEKİ ORTAK YAŞAM KURALLARI NEREDE?

Son dönemde özellikle halk plajlarında yaşanan yoğunluk ve bazı işletmelerin önündeki kıyı alanlarının kullanımı konusunda vatandaşlarla turizm işletmeleri arasında zaman zaman gerilim yaşanıyor. Uzmanlara göre mesele, "plaj kimin?" tartışmasından çok, ortak yaşam kültürünün nasıl korunacağı sorusunda düğümleniyor.

Bülent Kaya: "Sorun denize girmek değil, ortak kurallara uymak."

Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya, Bodrum'un herkesin ortak değeri olduğunu belirterek, kıyıların vatandaşların kullanımına açık olmasının anayasal bir hak olduğunu, ancak bu hakkın karşılıklı saygıyla kullanılmasının turizm açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

"Bodrum elbette herkesindir. Denize girmek de herkesin en doğal hakkıdır. Ancak aynı şekilde, yıllardır yatırım yapan, istihdam sağlayan ve dünyanın dört bir yanından misafir ağırlayan işletmelerin emeğine de saygı gösterilmelidir."

"Piknik kültürü ile turizm kültürü birbirine karıştırılmamalı"

Kaya, bazı sahillerde yaşanan görüntülerin Bodrum'un uluslararası turizm kimliğiyle bağdaşmadığını ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Zaman zaman işletmelerin hizmet alanlarına çok yakın noktalarda piknik düzeni kurulması, yüksek sesli müzik, uzun süreli masa düzenleri ve ortak kullanım alanlarının amacı dışında kullanılması hem diğer vatandaşları hem de yerli ve yabancı turistleri rahatsız edebiliyor. Burada kimsenin hakkı diğerinden üstün değil."

"Azka Otel'de çözüm üretmeye çalışıyoruz"

Bülent Kaya, Azka Otel olarak bu konuda yasaların öngördüğü şekilde hareket ettiklerini belirterek, halkın kullanımına açık alanlarla otel misafirlerine ayrılan hizmet alanlarını birbirinden ayırdıklarını söyledi.

"Biz vatandaşımızı dışlayan bir anlayışın içinde değiliz. Halkın denize rahat ulaşabileceği alanlarımız mevcut. Aynı zamanda otel misafirlerimizin hizmet aldığı bölümleri de korumak zorundayız. Doğru olan, iki tarafın da birbirine saygı göstermesidir."

Turizmin geleceği ortak anlayıştan geçiyor

Bodrum'un yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın önemli turizm markalarından biri olduğunu vurgulayan Kaya, yaşanan tartışmaların kutuplaşmaya dönüşmemesi gerektiğini belirtti.

" Turizm; hoşgörü, misafirperverlik ve karşılıklı anlayış üzerine kuruludur. Kıyılar hepimizin olabilir ama ortak yaşamın da kuralları vardır. Bodrum'u geleceğe taşıyacak olan; vatandaşın hakkını da yatırımcının emeğini de aynı hassasiyetle koruyabilmektir."

Çağrı : Sağduyu ve karşılıklı saygı

2026 sezonunda rekor turist ağırlamaya hazırlanan Bodrum'da sektör temsilcileri, halkın denize erişim hakkı ile turizm işletmelerinin hizmet düzeninin karşı karşıya getirilmemesi gerektiğini vurguluyor. Ortak beklenti ise, Bodrum'un doğal güzelliklerinin ve turizm değerinin karşılıklı saygı anlayışıyla korunması.