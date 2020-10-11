Bodrumspor'un yüzü gülmedi

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde öne geçtiği maçta Eyüpspor'a 2-1 yenilen Bodrumspor 4 haftada 3'üncü kez sahadan mağlup ayrıldı. Etimesgut Belediyespor, Karatay Termal 1922 Konyaspor ve Eyüpspor'a boyun eğen yeşil-beyazlılar sadece GMG Kastamonuspor maçını kazandı. Üst sıralara bir türlü tırmanamayan Bodrumspor 3 puanda kalarak ateş hattına doğru geriledi. Teknik direktör Tarık Daşgün üst üste alınan yenilgileri telafi edeceklerini söyledi. Bodrumspor gelecek hafta Tarsus İdman Yurdu'na konuk olacak.