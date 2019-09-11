Son Dakika Haberleri: BoE negatif faizi bir araç olarak görmüyor
Son Dakika Ekonomi Haber

BoE negatif faizi bir araç olarak görmüyor

1 saat önce

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, "İngiltere'de bir araç olarak negatif faiz beklemiyorum.

BoE negatif faizi bir araç olarak görmüyor, System.String[]

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, "İngiltere'de bir araç olarak negatif faiz beklemiyorum. Sert Brexit, büyümenin yavaşlamasına ve enflasyonun yükselmesine neden olabilir." dedi.

İngiltere Merkez Bankası, Mark Carney, İngiltere, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:50 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekonomistler, Merkez Bankası'nın 250 baz puan faiz indirimi yapmasını bekliyor
710 liralık trafik cezasını ödememek için 210 bin lira harcadı Vedat Muriç, İngiltere karşısında şov yaptı! Apple yeni tanıttığı TV+ uygulamasıyla Netflix'e rakip oluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 10:27:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BoE negatif faizi bir araç olarak görmüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]