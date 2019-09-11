BoE negatif faizi bir araç olarak görmüyor
1 saat önce
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, "İngiltere'de bir araç olarak negatif faiz beklemiyorum.
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, "İngiltere'de bir araç olarak negatif faiz beklemiyorum. Sert Brexit, büyümenin yavaşlamasına ve enflasyonun yükselmesine neden olabilir." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:50
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