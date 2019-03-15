Son Dakika Haberleri: Boeing 737-800 Uçağı Rusya'da Acil İniş Yaptı

Boeing 737-800 Uçağı Rusya'da Acil İniş Yaptı

53 dakika önce

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bağlı Mirny kasabasından Moskova'ya giden bir Boeing 737-800 tipi uçak Syktyvkar şehrinde acil iniş gerçekleştirdi.

Boeing 737-800 Uçağı Rusya'da Acil İniş Yaptı, System.String[]
Rusya'nın Sibirya bölgesinde bağlı Mirny kasabasından Moskova'ya giden bir Boeing 737-800 tipi uçak Syktyvkar şehrinde acil iniş gerçekleştirdi.

Boeing 737-800 tipi uçak Rusya'nın kuzeybatısındaki Syktyvkar şehrinde acil iniş yaptı. Rusya Soruşturma Komitesi Bölgesel Ulaştırma Ofisi, Sibirya bölgesine bağlı Mirny kasabasından Moskova'ya giden uçağın acil inişinin motor arızasıyla bağlantılı olabileceğinin düşünüldüğünü belirterek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ofis yetkilileri, "Syktyvkar'da acil bir iniş gerçekleştirildi. Ön soruşturma devam ediyor. İlk belirlemelere göre acil inişe motor arızası neden oldu" açıklamasında bulundu.

Yetkililer, yolcuların herhangi bir zarar görmediğini ve güvende olduklarını bildirdi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:44 Kaynak: İHA

Moskova, Rusya Federasyonu, Boeing 737, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rusya "Boeing 737 Max" Tipi Uçaklara Hava Sahasını Kapattı Erdoğan'ın Canlı Yayınına "Yumurta" Sorusu Damga Vurdu

Sağlık Bakanlığı Kocaeli'de 402 Bin Prezervatif Dağıtacak Avustrayalı Senatörden Skandal Yeni Zelanda Açıklaması! Göç Eden Müslümanlar'ı Sorumlu Tuttu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 14:37:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boeing 737-800 Uçağı Rusya'da Acil İniş Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]