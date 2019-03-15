Boeing 737-800 Uçağı Rusya'da Acil İniş Yaptı
53 dakika önce
Rusya'nın Sibirya bölgesinde bağlı Mirny kasabasından Moskova'ya giden bir Boeing 737-800 tipi uçak Syktyvkar şehrinde acil iniş gerçekleştirdi.
Rusya
'nın Sibirya
bölgesinde bağlı Mirny kasabasından Moskova
'ya giden bir Boeing
737-800 tipi uçak Syktyvkar şehrinde acil iniş gerçekleştirdi.
Boeing 737-800 tipi uçak Rusya'nın kuzeybatısındaki Syktyvkar şehrinde acil iniş yaptı. Rusya Soruşturma Komitesi Bölgesel Ulaştırma Ofisi, Sibirya bölgesine bağlı Mirny kasabasından Moskova'ya giden uçağın acil inişinin motor arızasıyla bağlantılı olabileceğinin düşünüldüğünü belirterek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ofis yetkilileri, "Syktyvkar'da acil bir iniş gerçekleştirildi. Ön soruşturma devam ediyor. İlk belirlemelere göre acil inişe motor arızası neden oldu" açıklamasında bulundu.
Yetkililer, yolcuların herhangi bir zarar görmediğini ve güvende olduklarını bildirdi. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:44 Kaynak: İHA
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