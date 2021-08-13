Boeing, Starliner mekiğinin test uçuşunu iptal etti - Son Dakika

Boeing, Starliner mekiğinin test uçuşunu iptal etti

NEW ABD havacılık ve uzay şirketi Boeing, Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) personel taşımak üzere tasarladığı Starliner mekiğinin, "sorunlarının etraflıca giderilmesi" için fabrikaya döneceğini duyurdu.

NEW ABD havacılık ve uzay şirketi Boeing, Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) personel taşımak üzere tasarladığı Starliner mekiğinin, "sorunlarının etraflıca giderilmesi" için fabrikaya döneceğini duyurdu. Boeing'den yapılan açıklamada, mekiğin uçuş için monte edildiği Atlas V roketinden söküleceği belirtildi. Uzay mekiğinin geçen ay sonu için planlanan uçuşu, kalkışa saatler kala mühendislerin yakıt valfinde bir hata bulmaları nedeniyle iptal edilmişti. Yakıt valflerindeki problem nedeniyle Starliner'ın bu ay gerçekleşmesi planlanan fırlatma testi iptal edildi. Boeing Başkan Yardımcısı ve Ticari Mürettebat Programı Yöneticisi John Volmer, başka öncelikli ulusal uçuşlara yer vermek üzere lansman penceresinden çekildiklerini, yeni fırlatma tarihinin NASA, Boeing ve United Launch Alliance (ULA) şirketi tarafından belirleneceğini açıkladı. Starliner'ın iptal edilen deneme uçuşunda Atlas V roketi üzerinde fırlatılması ve uzay istasyonuna kenetlendikten 5 gün sonra geri dönmesi planlanıyordu. İlk mürettebatsız test uçuşu 2019 yılı sonunda mekiğin yörüngeye oturmaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanan Starliner, aradan geçen iki yılda problemlerle karşılamıştı.

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