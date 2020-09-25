Turkcell Platinum Bosphorus Cup, 26 Eylül'de başlıyor

Bu sene 19'uncu kez gerçekleştirilecek olan yelkenli yarışı Turkcell Platinum Bosphorus Cup 26-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell Platinum Bosphorus Cup kapsamında, dünyanın dört bir yanından yelken tutkunları İstanbul'da buluşacak.

Önce İstanbul Boğazı'nı sonra da Caddebostan'ı rengarenk yelkenlilerle dolduracak olan organizasyon 26-27 Eylül tarihlerinde Turkcell Platinum desteğiyle gerçekleştirilecek.

Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta, 50 yelkenli ve 500 yelkenci mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, Turkcell Platinum Bosphorus Cup'a 6 yıldır isimlerini vermekten dolayı çok mutlu olduklarını bildirdi.

İstanbul'un, tüm dünyanın gözünün üstünde olduğu bir şehir olduğunu belirten Ergenekon, şunları kaydetti:

"İstanbul Boğazı ise bu şehrin göz bebeği. Tam da bu noktada böyle değerli bir organizasyonu gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz. Turkcell Platinum Bosphorus Cup gibi özel turnuvalara destek vererek ülkemizin tanıtımına katkı sağlıyoruz.

Yerli ve yabancı yelkenciler iki gün boyunca kıyasıya yarışırken, Boğaz'ı da eşsiz görüntülerle donatacaklar. Her yıl heyecanla düzenlediğimiz organizasyonla yelkenliler bu sene de Boğaz'da şölen yaratacak. Biz de Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ın yarattığı bu şöleni gururla takip edeceğiz."

Turkcell PlatinumBosphorus Cup

Verilen bilgiye göre, iki gün boyunca sürecek etkinliğin ilk gününde yelkenler, İstanbul Boğazı'nda mücadele edecek.

Boğaz Yarışı'nda tekneler Dolmabahçe'den saat 12.00'de start alacak, Anadolu Hisarı'nda dönecek ve Çırağan Sarayı önündeki finiş noktasına gelecek.

Turkcell PlatinumBosphorus Cup, 27 Eylül Pazar günü Caddebostan'daki şamandıra yarışlarıyla noktalanacak.

Zafere ulaşan ekip Türk tasarımcı Can Yalman'ın tasarladığı, 7 kilo ağırlığındaki tamamen kristal malzemede üretilen gümüş kupanın sahibi olacak.