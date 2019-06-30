Boğaziçi'nde çıkmaz sokak kalmayacak
1 saat önce
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Boğaziçi Beldesinde Kurtlar Çıkmazı Sokağı ulaşıma açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:32 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce
'nin Boğaziçi Beldesinde Kurtlar Çıkmazı Sokağı ulaşıma açıldı.
Boğaziçi Beldesinde belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ile çıkmaz sokaklar ulaşma açılıyor. Yazlık Mahallesi
106'ncı (Kurtlar Çıkmazı) Sokakta Boğaziçi Belediyesi İmar ve Fen İşleri Birimlerin çalışmaları neticesinde ulaşıma açıldı. Yol çalışmaların tamamlanmasının ardından kısa süre sonra halkımızın hizmetine sunulacak.
Çalışmaları yerinde inceleyen Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan
, yolun açılmasına katkı sağlayarak ulaşım hizmetine vesile olan arazi sahiplerine teşekkür etti. - DÜZCE
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