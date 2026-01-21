Boğaziçi Yarışında Kaybolan Yüzücünün Cesedi Bulundu - Son Dakika
Boğaziçi Yarışında Kaybolan Yüzücünün Cesedi Bulundu

21.01.2026 21:33
Beşiktaş'ta bulunan cesedin, kaybolan yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olduğu belirlendi.

Beşiktaş'ta denizde bulunan erkek cesedinin, İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu belirlendi.

Kuruçeşme Sahili'nde bulunduktan sonra Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin kimlik tespitine ilişkin incelemeler tamamlandı.

Rusya'dan geldikleri İstanbul Havalimanı'ndan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumuna gelen Svechnikov'un anne ve babasından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yapıldı.

Testler sonucunda cesedin Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu belirlendi.

Svechnikov'un cenazesinin, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Olay

Kuruçeşme Sahili'nde tekne ve karadaki bazı vatandaşlar, deniz kıyısında ceset olduğunu fark etmiş, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerce kıyıya çıkarılan ve üzerinden herhangi kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki çalışmaların ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Baş bölgesi ile kollarının olmadığı belirlenen cesedin, İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus yüzücü Svechnikov'a ait olup olmadığının tespiti için Rusya'dan İstanbul'a gelen ailesi, Adli Tıp Kurumunda DNA örneği vermişti.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Beşiktaş'ta denizde bulunan cesedin kayıp Rus yüzücüye ait olduğu DNA testiyle belirlendi.
