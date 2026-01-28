Bogota'nın Sokak Sanatı: Grafitiler ve Anlamları - Son Dakika
Bogota'nın Sokak Sanatı: Grafitiler ve Anlamları

28.01.2026 11:26
Bogota'nın grafitileri, şehrin tarihi ve kimliğini yansıtan güçlü bir sokak sanatı örneği.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın sokaklarında, siyasi mesajlardan toplumsal mücadelelere, barış sürecinden kültürel çeşitliliğe kadar uzanan grafitiler, şehrin tarihini ve kimliğini gözler önüne seriyor.

Kolombiya'nın başkenti Bogota, yalnızca tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, sokak sanatının güçlü diliyle de ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunuyor. Şehrin dört bir yanına yayılan grafiti duvar resimleri, Bogota'yı adeta açık hava müzesine dönüştürüyor. Siyasi mesajlardan toplumsal mücadelelere, farklı silahlı gruplarla yapılan barış sürecinden kültürel çeşitliliğe kadar uzanan grafitiler, şehrin tarihini ve kimliğini gözler önüne seriyor.

Grafitiler, şehrin rengini ve enerjisini ortaya koyuyor

Bogota'yı ziyaret edenler için şehirdeki grafiti duvarları mutlaka görülmesi gereken deneyimler arasında yer alıyor. Sokak aralarında, otoparklarda veya apartmanların arka duvarlarında karşılaşılan grafitiler, şehrin rengini ve enerjisini ortaya koyuyor. Grafitilerin çoğu Kolombiyalı ya da Brezilya, Venezuela, Peru, Meksika, Ekvador ya da Arjantin gibi diğer Güney Amerika ülkelerinden gelen sanatçılar tarafından imzalanmış olması dikkat çekiyor, ancak büyük bir kısmı, bina sahipleri veya kurumlarla resmi izin alınmadan, gayriresmi bir şekilde yapılıyor. Şehir turu sırasında ziyaretçiler, bazı graffitiler aracılığıyla 60 yıllık çatışmanın ardından Hükümet ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında yürütülen 2016 Kolombiya barış sürecine dair izler görebiliyor. Şehir merkezindeki Jimenez Caddesi yakınında yer alan ve "İyileşeceğiz" anlamına gelen "Sanaremos" yazısı, çatışmanın yaralarına gönderme yapıyor.

"INK" yazısı ikonik grafitilerden biri olarak öne çıkıyor

Bogota şehir merkezindeki Bacata gökdeleninin tepesinde yer alan "INK" yazısı ise şehrin en yüksek noktalarından birinde yer alan ikonik grafitilerden biri olarak öne çıkıyor. Sadece 'INK' takma adını kullanan bir sanatçı tarafından gerçekleştirilen bu çalışma, Bogota'daki en yüksek konumlu grafiti olma özelliğini taşıyor.

Justin Bieber'ın ziyareti grafiti turlarına ün kazandırdı

Bogota'daki grafiti turları, 2013 yılında Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber'ın Kolombiya başkentini ziyaret edip 26. Cadde üzerindeki köprülerin altına iki grafiti yapmasıyla ün kazandı. Bu olay, Bogota'daki grafiti turlarının uluslararası çapta tanınmasını sağlayarak, şehrin sokak sanatını dünya gündemine taşıdı. - BOGOTA

Kaynak: İHA

Kolombiya, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

