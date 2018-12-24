Son Dakika Haberleri: Boko Haram'a Karşı İnsansız Hava Aracı Kullanılmaya Başlandı

Boko Haram'a Karşı İnsansız Hava Aracı Kullanılmaya Başlandı

1 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da ordu, Boko Haram örgütüyle mücadelede insansız hava aracı kullanmaya başladı.

Boko Haram'a Karşı İnsansız Hava Aracı Kullanılmaya Başlandı, System.String[]
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da ordu, Boko Haram örgütüyle mücadelede insansız hava aracı kullanmaya başladı.

Nijerya ajansı NAN'nin haberine göre, Genelkurmay Başkanı Tukur Yusuf Buratai, Boko Haram ile mücadelede insansız hava aracı kullanmaya başladıklarını açıkladı.

Buratai, "İnsansız hava araçları ve yeni teknolojiler ayrılıkçı hareketlere karşı başarı sağlamada kritik etkiye sahip. Biz de değişen bu teknolojiden uzak kalamayız." dedi.

İnsansız hava araçlarının gözetleme ve araştırmalarda kullanıldığını ifade eden Buratai, Boko Haram örgütüne yönelik operasyonlarda bu teknolojinin kullanılmasının öneminin altını çizdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:11 Kaynak: AA

Afrika, Nijerya, İnsansız Hava Aracı, Boko Haram, Güncel
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