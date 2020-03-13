Boks Milli Takımı, Londra'ya gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Boks Milli Takımı, Londra'ya gidiyor - Son Dakika Spor

Boks Milli Takımı, Londra'ya gidiyor

7 saat önce

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota müsabakaları 14-24 Mart 2020 tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacak.

Boks Milli Takımı, Londra'ya gidiyor, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota müsabakaları 14-24 Mart 2020 tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacak. Boks Milli Takımı Avrupa Kota müsabakalarına erkeklerde 8, kadınlarda 5 sporcu ile katılacak.


İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota müsabakaları 14-24 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç, "Avrupa Kota Müsabakalarına yurt içi ve yurt dışı kamplarımızla iyi hazırlandık. Genç ve dinamik bir takımımız var. Sporcularımıza güveniyoruz. Öncelikle alabileceğimiz kadar kota alıp olimpiyatlara katılmak daha sonra Tokyo'dan madalyalarla dönmek istiyoruz" dedi.


Erkeklerde 52, 57 ve 63 kiloda son 8, 69, 75 ve 81 kiloda son 6, 91 ve +91 kiloda son 4'e kalan sporcular 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına gitmeye hak kazanacak. Kadınlarda 51,57 ve 60 kiloda son 6,69 kiloda son 5 ve 75 kiloda son 4'e kalan sporcular 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına gitmeye hak kazanacak.


Milli Takım kafilesi şu şekilde:


Erkekler:


Reimundo Zamora Nunez (Başantrenör), Seyfullah Dumlupınar (Antrenör), Vedat Demirkol (Antrenör), Ahmet Dede (Cutman)


Batuhan Çiftçi (52 kg), Hakan Doğan (57 kg), Tuğrulhan Erdemir (63 kg), Necat Ekinci (69 kg), Serhat Güler (75 kg), Bayram Malkan (81 kg), Mücahit İlyas (91 kg), Eren Uzun (+91 kg)


Kadınlar:


Cahit Süme (Teknik Direktör), Nazım Yiğit (Antrenör), Muhammet Ali Kolu (Antrenör)


Buse Naz Çakıroğlu (51 kg), Aycan Güldağı (57 kg), Esra Yıldız (60 kg), Busenaz Sürmeneli (69 kg), Şennur Demir (75 kg) - İSTANBUL

Londra, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:57 Kaynak: İHA
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