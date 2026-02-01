Bolat ve Migal'dan Ticaret İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
Ekonomi

Bolat ve Migal'dan Ticaret İşbirliği Görüşmesi

Bolat ve Migal'dan Ticaret İşbirliği Görüşmesi
01.02.2026 21:20
Ticaret Bakanı Bolat, Slovakya ile altyapı ve enerji projeleri için işbirliği fırsatlarını görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Slovakya Yatırımlar, Bölgesel Kalkınma ve Bilişim Bakanı Samuel Migal ile bir araya geldi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Migal ile İstanbul'da bir araya geldiklerini belirten Bolat, "Sayın Migal ile Avrupa'daki önemli ticari ortaklarımızdan biri olan Slovakya'nın, bölgesel kalkınma stratejileri kapsamında hayata geçirmeyi planladığı altyapı ve üstyapı projeleri ile enerji projelerinde ülkelerimiz arasında mevcut potansiyel işbirliği fırsatlarını etraflıca değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Bolat, Migal ile söz konusu potansiyelin gerçek iş bağlantılarına dönüştürülmesi amacıyla atılabilecek somut adımlar hakkında son derece verimli görüş alışverişinde bulunduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Küresel çapta prestijli başarılara imza atmaya devam eden Türk yurt dışı müteahhitlik hizmetleri sektörümüz ile teknik müşavirlik firmalarımızın, Slovakya'nın bölgesel kalkınma hedeflerine önemli katkılar sağlayabileceği hususunda mutabık kaldık. Sayın Migal ile ayrıca, 2019 yılından itibaren 4 kattan fazla artarak 2025 yılında 4,3 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmimizi ve yatırımları, otomotiv, savunma sanayisi, metal endüstrisi ve enerji başta olmak üzere daha da artırma hedefimizi vurguladık."

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bolat ve Migal'dan Ticaret İşbirliği Görüşmesi

