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Bölgenin 30 yıllık sorunu çözülüyor - Son Dakika

Bölgenin 30 yıllık sorunu çözülüyor

19.11.2021 15:37
Bölgenin 30 yıllık sorunu çözülüyor

Malatya genelinde yapmış olduğu çalışmalarla vatandaşların takdirini kazanan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı yılların sorunlarını da bir bir ortadan kaldırıyor.

Konak girişinde özellikle kış aylarında buzlanmalardan dolayı araç sürücülerinin büyük sorun yaşadığı ve ölümcül kazaların meydana geldiği Köprü, Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılan yeni köprü ile genişletiliyor.

30 yılık sorunun çözüldüğünü belirten Konak Bahçebaşı Mahalle Muhtarı Cahit Işıldak, "Konak girişinde bulunan köprümüz yıllardır sorunluydu. Bu köprümüzde çok kazalar oluyordu. Yaşanan sorunları Belediye Başkanımıza ve yetkililere bildirdik. 30 yıllık bir soruna el atarak sorunun çözümü için çalışıyoruz. Köprü yapım çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Köprü ile ilgili sorunlarını ve yaşadıkları sıkıntıları yetkililere ilettiklerini belirten Yeni Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Uçak, "Köprü sorunu ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Daire Başkanlarımıza sıkıntılarımızı anlattık. Sağ olsunlar onlarda bu sorunumuzla ilgilendiler. Köprümüz yapılarak büyük bir eksiklik gideriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Daire Başkanlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Köprüde ölümcül kazaların yaşandığını belirten Su Mahallesi Muhtarı Özkan Koca ise, "Diğer Muhtarlarımızın da ifade ettiği gibi burası sıkıntılı bir bölgemizdi. Burada ölümcül kazalar olmuştu. Başkanımıza bu konuyu illettik ve Başkanımız bize yardımcı oldular ve sorunumuz çözüldü. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Konak bölgesinde köprü inşaat alanında incelemelerde bulunduklarını belirten Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Hakan Demir ise yaptığı konuşmada, "Güzel Malatya'mızın güzel beldelerinden olan Konak girişinde bulunan Horata Deresi üzerinde köprü inşaatımız devam ediyor. Muhtarlarımızın da ifade ettiği gibi burası özellikle kışın buzlanmalardan dolayı yıllardır birçok kazaya sebebiyet veren, insanlarımızın can ve mal kaybı yaşadığı bir bölgeydi. 30 yıldır sorun olarak dile getirilen bu köprüye Malatya'nın diğer sorunlarına neşter vurduğumuz gibi bu soruna da Büyükşehir Belediyesi olarak neşter vurduk. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı denince sadece asfalt yapan bir birim olarak algılanıyoruz. Bunun yanında Malatya genelinde köprü, menfez, taş duvar, merkez mahallelerde kaldırım, aydınlatma çalışmaları, kavşaklar ve bunların asfaltını yapan bir birim olarak çalışmaktayız. Horata Deresi üzerindeki köprü inşaatımıza da başladık ve bitirdik. Dolgu işleminin tamamlanmasının akabinde kavşak ve asfalt çalışmalarını da tamamlayarak hizmete açacağız. Bu çalışmalarımız neticesinde vatandaşlarımız daha güvenli bir şekilde seyahat edebilecekler konak yoğunluğu fazla olan bir bölgemiz. Konak halkına ve Malatya'mıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Bölgenin 30 yıllık sorunu çözülüyor

Koordinasyon Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Tragger, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bölgenin 30 yıllık sorunu çözülüyor - Son Dakika


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