Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 20.Hafta - Son Dakika
Son Dakika Spor Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 20.Hafta - Son Dakika Spor

Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 20.Hafta

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor, deplasmanda oynadığı maçta Mucur Yabanlıspor'a 1-0 mağlup oldu.

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor, deplasmanda oynadığı maçta Mucur Yabanlıspor'a 1-0 mağlup oldu.


Stat: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Futbol Sahası


Hakemler: Hakan Yurtseven xx, Muhammet Mahmut Delimazı xx, Gökberk Çelikbaş xx


Mucur Yabanlıspor: Serdar Gürsoy xxx, İsa Han xxx, Şükrü Ali Danışan xxx, Ömer Fevzi Altuntaş xxx, Ertuğrul Şimşek xxx, Onur Yüksel xxx, Emre Karamahmut xxx, Mevlüt Şimşek xxx, Yunus Gültekin xxx, Orkun Erdoğan xxx, Seyithan Akdoğan xx


Kayseri Yahyalıspor: Batuhan Yıldırım xx, Ahmet Canpolat xx, Ümit Kale xx, Melik Sermet Kayaş xx, Tugay Aydoğan xx, İbrahim Ayyıldırım x, Can Ölçer xx, Ramazan Durdu xx, Osman Şentürk xx, Okan Yenidünya xx, Süleyman Öztürk x


Gol: Mevlüt Şimşek (dk.65) (Mucur Yabanlıspor) - KAYSERİ

Kayseri, Mucur, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:00 Kaynak: İHA
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