Bolivyalılardan orman yangınlarıyla mücadelede uluslararası yardım çağrısı

Bolivya'da yüzlerce kişi orman yangınlarına karşı bir an önce harekete geçilmesi için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

"El Deber" gazetesinin haberine göre, Bolivya'nın beş ayrı kentinde yapılan yürüyüşlerde yüzlerce kişi, Amazon ormanlarındaki yangınlara dikkati çekti.

Çevre aktivistlerinin de katıldığı yürüyüşte bazı göstericiler, "Dünyanın en büyük yağmur ormanları yanıyor" yazılı pankartlar taşırken, bazıları ise tepkilerini çeşitli müzik aletleri çalarak gösterdi.

Yürüyüşte göstericiler, ülkede kontrol altına alınamayan yangınlarla daha etkin mücadele için hükümete ve uluslararası kuruluşlara iş birliği çağrısı yaptı.

Bazı protestocular ise yerel yetkililerin orman arazilerini, keresteciliğe açmak için yok ettiği iddiasında bulundu.

Diğer yandan, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, basına yaptığı açıklamada, ülkede 900 bin hektar civarındaki alanı kül eden yangınlarla mücadele konusunda diğer ülkelerden gelecek yardımları memnuniyetle karşılayacağını belirtti.

Kapılarının uluslararası tüm kuruluşlara açık olduğunu dile getiren Morales, Arjantin ve Peru gibi çeşitli ülkelerden aldıkları yardım teklifini kabul ettiklerini de kaydetti.

Bolivya'da yangın nedeniyle en fazla, Brezilya ve Paraguay sınırında yer alan Chiquitania bölgesindeki ormanların zarar gördüğü bildiriliyor.

Boeing 747 Supertanker uçağı kiralanmıştı

Morales, geçen hafta, yangınla mücadele için 70 bin 400 litre su taşıma kapasitesine sahip dünyanın en büyük yangın söndürme hava aracı Boeing 747 Supertanker uçağının kiralandığını, bin 700'den fazla asker, polis ve itfaiyecinin bölgeye sevk edildiğini belirtmişti.

Bolivya'da ülkenin toplam nüfusunun dörtte birinden fazlasının yaşadığı Santa Cruz idari biriminin yüzde 70'inin, orman yangınları sebebiyle yüksek risk altında olduğu kaydedilmişti.

Amazon Ormanları yanıyor

Son yılların en büyük orman yangınlarına maruz kalan, dünyanın en geniş tropikal bölgesi Amazonlar, yeterli önlem alınmaması ve gerekli müdahalelerin yapılmaması nedeniyle haftalardır yanmaya devam ediyor.

Güney Amerika basınında çıkan haberlerde, Brezilya'dan Peru, Bolivya ve Paraguay'a sıçrayan yangınların, Bolivya'nın doğusunda 900 binden fazla hektar orman ve otlak alanı kül ettiği bildiriliyor.

Avrupa Birliği (AB), Brezilya'daki dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlar'daki yangınlardan "derin endişe" duyduğunu belirterek, gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğunu açıklamıştı.