Bolu Arkut Dağı Kayak Merkezi milli takım kamplarına ev sahipliği yapacak

Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Arkut Dağı Kayak Merkezi, Türkiye ve Ukrayna kayak milli takımlarının kamplarına ev sahipliği yapacak.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, gazetecilere, Gerede'nin turizmi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını, kayaklı koşu pistine atılan asfaltın meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

Kasım ve aralık aylarında 3 milli takım kampının gerçekleşeceğini bildiren Allar, "Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Kadın Milli Takımı, tekerlekli kayak ve kış kayağı kampı için Arkut'a konuşlandı. Kamp, 17 Kasım'da başlayacak. 24 Kasım'da ise Türkiye Kayaklı Koşu Erkek Milli Takımı kamp yapacak. Ukrayna Genç Kız Milli Takımı ise 16 Kasım-18 Aralık tarihlerinde kampa girecek." diye konuştu.

Allar, kayak merkezinin Türkiye ve dünya çapında önemli yere sahip olmaya başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlçemizin turizm alanında gelişmesi ve her alanda önemli yere gelmesi için elimizden gelenin her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bunun en yakın örneği, kayak merkezindeki pistlere attığımız asfalt oldu. Atılan asfalt sonrası milli takımlar kamp için Arkut'u tercih etti. Yakın dönemde Arkut'ta mevcut yapılan yarışlara yenileri eklenerek, ilçemizin ve Arkut Dağı Kayak Merkezi'mizin ismi gerek Türkiye, gerekse dünya çapında daha çok duyulacak inşallah. İlçemizin turizmi için her zaman çalışmalarımız devam edecek. İlçemizi ve ülkemizi her zaman başarıyla temsil eden kayak merkezi antrenörlerimize ve sporcularımıza başarılar diliyorum."