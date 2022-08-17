1 kişi ödü, 141 kişi hastanelik oldu! Mikrop tespit edilen dere suyunun kullanımı yasaklandı

Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nın son günü itibariyle başlayan zehirlenme vakalarında 1 kişi öldü, 141 kişi de hastanelerde tedavi altına alındı. Kanlı ishal ve kusma şikayeti yaşayan vatandaşların bir kısmı şehir dışındaki hastanelerde tedavi altına alındı. Hastalardan 115'i yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

"MİKROBİYOLOJİK KİRLENME TESPİT EDİLDİ"

Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Yuva köyü ile ilgili yeni kararlar aldı. Alınan kararlara göre, Devlet Su İşleri 5'inci Bölge Müdürlüğü tarafından Çaydurt deresinden alınan numune sonuçlarında standartların üzerinde mikrobiyolojik kirlenme tespit edilmesi üzerine, dere suyunun başta sulama ve kullanma olmak üzere her türlü kullanımı ikinci bir karara kadar kısıtlandı.

"KÖYDEKİ TESİSLERE AİT SONDAJLAR DENETLENECEK"

Ayrıca, köy içinde bulunan ve vatandaşlara ait olan, mikrobiyolojik kirlenme tespit edilen sondaj kuyularının da her türlü kullanımı ikinci bir karara kadar kısıtlandı. Toplantıda, Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'ndeki işletme ve tesislere ait sondaj kuyularının ilgili kurumlarca denetlenmesi, kirlilik tespit edilenlerle ilgili olarak yasal işlemlerin yapılması kararlaştırıldı. Bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlere veya kararlara muhalefet edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari ceza kesileceği kaydedildi.