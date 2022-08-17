1 kişi ödü, 141 kişi hastanelik oldu! Mikrop tespit edilen dere suyunun kullanımı yasaklandı - Son Dakika
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1 kişi ödü, 141 kişi hastanelik oldu! Mikrop tespit edilen dere suyunun kullanımı yasaklandı

17.08.2022 15:40

Kurban Bayramı'ndan bu güne kadar yaşanan zehirlenme vakalarıyla sık sık gündeme gelen Bolu'nun Yuva köyünde, standartların üzerinde mikrobiyolojik kirlenme tespit edilen dere ve sondaj kuyularının her türlü kullanımı yasaklandı.

Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nın son günü itibariyle başlayan zehirlenme vakalarında 1 kişi öldü, 141 kişi de hastanelerde tedavi altına alındı. Kanlı ishal ve kusma şikayeti yaşayan vatandaşların bir kısmı şehir dışındaki hastanelerde tedavi altına alındı. Hastalardan 115'i yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bir kişinin öldüğü, 141 kişinin zehirlendiği köydeki derede mikrobiyolojik kirlenme tespit edildi! Suyun kullanımı yasaklandı

"MİKROBİYOLOJİK KİRLENME TESPİT EDİLDİ"

Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Yuva köyü ile ilgili yeni kararlar aldı. Alınan kararlara göre, Devlet Su İşleri 5'inci Bölge Müdürlüğü tarafından Çaydurt deresinden alınan numune sonuçlarında standartların üzerinde mikrobiyolojik kirlenme tespit edilmesi üzerine, dere suyunun başta sulama ve kullanma olmak üzere her türlü kullanımı ikinci bir karara kadar kısıtlandı.

Bir kişinin öldüğü, 141 kişinin zehirlendiği köydeki derede mikrobiyolojik kirlenme tespit edildi! Suyun kullanımı yasaklandı

"KÖYDEKİ TESİSLERE AİT SONDAJLAR DENETLENECEK"

Ayrıca, köy içinde bulunan ve vatandaşlara ait olan, mikrobiyolojik kirlenme tespit edilen sondaj kuyularının da her türlü kullanımı ikinci bir karara kadar kısıtlandı. Toplantıda, Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'ndeki işletme ve tesislere ait sondaj kuyularının ilgili kurumlarca denetlenmesi, kirlilik tespit edilenlerle ilgili olarak yasal işlemlerin yapılması kararlaştırıldı. Bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlere veya kararlara muhalefet edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari ceza kesileceği kaydedildi.

Bir kişinin öldüğü, 141 kişinin hastanelik olduğu köy ile ilgili yeni karar! Dere suyunun kullanımı yasaklandı
Bir kişinin öldüğü, 141 kişinin hastanelik olduğu köy ile ilgili yeni karar! Dere suyunun kullanımı yasaklandı
Bir kişinin öldüğü, 141 kişinin zehirlendiği köydeki derede mikrobiyolojik kirlenme tespit edildi! Suyun kullanımı yasaklandı
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Bolu'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı Bolu'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı Bolu'da Yuva köyünde mikrobiyolojik kirlenme tespit edilen suların kullanımı kısıtlandı Bolu'da Yuva köyünde mikrobiyolojik kirlenme tespit edilen suların kullanımı kısıtlandı
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1 kişi ödü, 141 kişi hastanelik oldu! Mikrop tespit edilen dere suyunun kullanımı yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1 kişi ödü, 141 kişi hastanelik oldu! Mikrop tespit edilen dere suyunun kullanımı yasaklandı - Son Dakika
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