Değeri yaklaşık 140 bin lirayı bulan çalıntı eşya sahiplerine teslim edildi, olayla bağlantılarının olduğu belirlenen F.T. ve A.K'nin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Kaynak: AA

Jandarma, Mudurnu, JASAT, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da 4 köy evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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