Bolu'da 4 köy evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bolu'da 4 köy evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

06.06.2022 16:20
Bolu'da 4 köy evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde köy evlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde köy evlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Sırçalı ve Dereçetinören köylerindeki 4 evden bakır eşya, kesim motorları ve kaynak makinelerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlığı A.K'nin yaptığını belirleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Değeri yaklaşık 140 bin lirayı bulan çalıntı eşya sahiplerine teslim edildi, olayla bağlantılarının olduğu belirlenen F.T. ve A.K'nin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

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Kaynak: AA

Jandarma, Mudurnu, JASAT, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da 4 köy evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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