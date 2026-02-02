Bolu\'da Berat Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

BOLU (İHA) – Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Bolu'da dualar ve ibadetlerle idrak edildi.

Bolu'da 'üç ayların' son kandili olan Berat Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti. Kent genelindeki camilerde kandil programları düzenlenirken, ana program Yıldırım Beyazıt Camii'nde gerçekleştirildi. Akşam saatlerinden itibaren camiyi dolduran vatandaşlar, manevi atmosferde ibadetlerini yerine getirdi. Düzenlenen programa Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ve İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş da katıldı. Yatsı namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu. İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, gecenin anlam ve önemine ilişkin vaaz verdi. - BOLU