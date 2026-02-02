BOLU (İHA) – Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Bolu'da dualar ve ibadetlerle idrak edildi.
Bolu'da 'üç ayların' son kandili olan Berat Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti. Kent genelindeki camilerde kandil programları düzenlenirken, ana program Yıldırım Beyazıt Camii'nde gerçekleştirildi. Akşam saatlerinden itibaren camiyi dolduran vatandaşlar, manevi atmosferde ibadetlerini yerine getirdi. Düzenlenen programa Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ve İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş da katıldı. Yatsı namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu. İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, gecenin anlam ve önemine ilişkin vaaz verdi. - BOLU
Son Dakika › Yerel › Bolu'da Berat Kandili Coşkuyla İdrak Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?