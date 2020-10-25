Bolu'da bir köy evinde çıkan ve çevredeki evlere de sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bolu'da bir köy evinde çıkan ve çevredeki evlere de sıçrayan yangın söndürüldü

25.10.2020 18:49
Bolu'da bir köy evinde çıkan ve çevredeki evlere de sıçrayan yangın söndürüldü, System.String[]

Bolu'da merkeze bağlı Kuzfındık köyündeki bir evde çıkan ve çevredeki 11 eve sıçrayan yangın söndürüldü.

Bolu'da merkeze bağlı Kuzfındık köyündeki bir evde çıkan ve çevredeki 11 eve sıçrayan yangın söndürüldü.

Köydeki bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının diğer evlere sıçramaması için önlem alan ekipler, söndürme çalışması başlattı.

Çalışmalara köylüler de kendi imkanlarıyla destek verirken, evlerinin yandığını gören bazı vatandaşlar sinir krizi geçirdi.

Yangını söndüren ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Vali Ümit incelemelerde bulundu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, köye giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Vali Ümit, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi.

Bazı büyükbaş ve küçükbaşların da kayıp olduğu bilgisinin alındığını aktaran Ümit, "Tesellimiz, can kaybımız yok. Gelen bilgiye göre 12 ev yandı." diye konuştu.

Ahmet Ümit, AA muhabirine, evleri yanan aileleri Bolu merkezde misafir edeceklerini söyledi.

Yangın bölgesinde yarından itibaren hasar tespitine başlanacağını, mevzuat çerçevesinde yardımların yapılacağını aktaran Ümit, "İlk etapta acil ihtiyaçların giderilmesi için çalışma yapılacak. Yangından etkilenenlerin sayı 32 kişi. Bu kişiler bugünden itibaren kendilerine konaklayacak yer temin edilene kadar bizim misafirimiz olacak. Evleri yanan aileleri Bolu merkezde misafir edeceğiz. Vatandaşlarımız bu tür durumlarda genellikle kendi köyündeki ya da çevresindeki akrabalarının yanında kalmayı tercih ediyor. Oralarda kalmak isteyenlerin de ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yanlarında kaldıkları ailelerin temel ihtiyaçlarını gidereceğiz. Nasıl arzu ederlerse o şekilde yapacağız." diye konuştu.

Ümit, ekiplerin bölgede soğutma çalışmasını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

Öte yandan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da köye giderek inceleme yaptı.

İtfaiye, Yangın, Ateşe, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da bir köy evinde çıkan ve çevredeki evlere de sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

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