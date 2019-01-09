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Bolu'da Cinayet Davasında Karar

1 saat önce

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, traktörle çarpıp yaraladığı öne sürülen komşusunu 9 ay tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğu gün öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanığa 30 yıl hapis cezası verildi.

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Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, traktörle çarpıp yaraladığı öne sürülen komşusunu 9 ay tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğu gün öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanığa 30 yıl hapis cezası verildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, yaşadığı tartışma sonrası traktörle çarpıp yaraladığı ileri sürülen komşusu Hamdi Beyde'yi (77), 9 ay tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğu Nisan 2017'de öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan Mehmet Akman ile "suçluyu kayırma" ve "delilleri gizleme"den tutuksuz yargılanan S.E, S.E, K.G, ve E.B. ile avukatları ve sanıkların yakınları katıldı.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını hatırlatan mahkeme başkanı, haklarındaki suçlamalara karşı sanıklardan son savunmalarını yapmalarını istedi.

Tutuklu sanık Akman, yazılı savunmasını mahkemeye verdiğini ifade ederek, başka bir savunma yapmak istemediğini söyledi, beraatını talep etti.

Diğer tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Akman'ın avukatı Aydan Özdemir ise müvekkilinin, kendisine isnat edilen traktörle çarpma eylemini inkar ettiğini belirterek, "Kendisi bu durumu daha önce anlatmıştı. Bu nedenle bu eylem bakımından beraat talep ediyoruz. Ayrıca ikinci eylemde ise sanığa karşı ağır küfürler edildiği tanık beyanlarında vardır. Bu küfürlerin müvekkilde meydana getirdiği ağır tahrik neticesinde eylemi gerçekleştirmek zorunda kalmıştır." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Akman'ı, "kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi yaparak 18 yıl ve traktörle çarpma eylemi nedeniyle de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl olmak üzere 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Diğer sanıklara ise "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini gizlemek" suçlarından beşer ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:05 Kaynak: AA

Bolu, Güncel
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