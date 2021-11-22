Bolu'da devrilen traktördeki çift öldü - Son Dakika

Çiftin cenazesi, olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sağlık ekipleri, sürücü ile eşi Nazile Arat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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