Bolu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Samat köyünde Hüseyin Kurt (71) idaresindeki 14 AL 557 plakalı traktör, Dere Mahallesi türbe yolunda devrildi.
Kaza yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi, incelemenin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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