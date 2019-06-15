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Bolu'da ev yangını

48 dakika önce

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde çıkan yangında 3 ev tamamen yandı.

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Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde çıkan yangında 3 ev tamamen yandı.
Alınan bilgiye göre, Taşlık köyü Alpagut Mahallesi'nde Mehmet Terzi'ye ait ahşap evde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa süre içerisinde büyüyerek bitişikte bulunan Ramazan ve Durmuş Ali Konuk'a ait evlere sıçradı.
Yangına Bolu, Kıbrıscık ve Seben'den gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.
Yangında üç ahşap ev tamamen yandı.
Yangının yıldırımın eve isabet etmesi sonucu çıktığı iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:42 Kaynak: AA
Mehmet Terzi, Bolu, Güncel
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