Son Dakika Haberleri: Bolu'da Fetö Evine Operasyon: 4 Gözaltı

Bolu'da Fetö Evine Operasyon: 4 Gözaltı

57 dakika önce

BOLU'da, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' evine düzenlenen operasyonda, aralarında örgüte yönelik soruşturma kapsamında aranan 2 şüphelinin de bulunduğu 4 kişi, gözaltına alındı.

Bolu'da Fetö Evine Operasyon: 4 Gözaltı, System.String[]
BOLU'da, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' evine düzenlenen operasyonda, aralarında örgüte yönelik soruşturma kapsamında aranan 2 şüphelinin de bulunduğu 4 kişi, gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Borazanlar Mahallesi Erbay Sokak üzerindeki gaybubet evinde örgüt üyelerinin saklandığı tespit edildi. Sabah saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eve operasyon düzenledi. Evde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli ile daha önce örgüte yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve soruşturma geçiren 1 şüphelinin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çok sayıda cep telefonu ve dijital cihaz ele geçirildi.

Şüphelilerin kullandıkları cep telefonlarında sim kartlarının olmaması dikkat çekti. Şüphelilerin örgüt üyeleriyle internet üzerindeki programlar aracılığıyla görüştükleri belirlendi. Evlerde ele geçirilen delillere el konulurken E.O., İ.E., V.Y. ve H.K. emniyete götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:23 Kaynak: DHA

Bolu, Güncel
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