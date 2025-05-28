Bolu\'da gece yarısı 3.9 büyüklüğünde deprem

Bolu merkezde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bolu'da gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 01.13'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Sarsıntı yerin 8.15 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı, Bolu'nun yanı sıra Düzce gibi çevre şehirlerden de hissedildi.
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