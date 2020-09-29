D-100 kara yolunun Bolu kesiminde hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu üzerinden İstanbul istikametine ilerleyen Erkan Yurdakul idaresindeki 54 B 1101 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Köroğlu mevkinde bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.
Meydana gelen trafik kazasında yaralanan araç sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle İstanbul istikametine bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 16:45 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bolu'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika