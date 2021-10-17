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Bolu'da ilginç olay! Tetikçi sandığı paket servis kuryesini kendisini öldüreceği düşüncesiyle ayağından vurdu - Son Dakika

Bolu'da ilginç olay! Tetikçi sandığı paket servis kuryesini kendisini öldüreceği düşüncesiyle ayağından vurdu

17.10.2021 18:09

Bolu'da husumetlilerinin tetikçisi olduğunu düşündüğü paket servis kuryesine defalarca ateş ederek ayağından vuran şahıs, gazetecilerin "Neden vurdunuz? Daha önce husumetiniz var mıydı?" sorusuna "Selam yollamışlar. Ben de selamlarını aldım" dedi. "Yanlışlıkla mı vurdunuz?" sorusuna ise "Hayır. Beni vurmaya geldi, vurdum" sözleriyle cevap verdi.

Sağlık Mahallesi Okur Sokak'ta özel bir şirkette paket servis kuryeliği yapan A.Y., yemek şiparişi verilen sokakta adres aradığı sırada husumetlilerinin tetikçisi olduğunu düşünen Cuma A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Kendisini vuracağını düşündüğü kuryenin üzerine defalarca ateş eden Cuma A., A.Y.'yi ayağından yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kanlar içinde yerde kalan A.Y.'yi gören vatandaşlar durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.Y., tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Tetikçi sandığı paket servis kuryesini kendisini öldüreceği düşüncesiyle ayağından vurdu

"SELAM YOLLAMIŞLAR, BEN DE SELAMLARINI ALDIM"

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri Cuma A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Cuma A.'nın kaçtığı güzergahta yaptıkları aramada şahsı Sağlık mahallesi Dodurga caddesi üzerinde yakaladı. Gözaltına alınan C.A., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından sağlık raporu için hastaneye götürülen C.A., gazetecilerin "daha önceden husumetin var mıydı?" sorusuna, ""Selam yollamışlar. Ben de selamlarını aldım" diyerek cevap verdi.

Tetikçi sandığı paket servis kuryesini kendisini öldüreceği düşüncesiyle ayağından vurdu

"BENİ VURMAYA GELDİ, BEN DE VURDUM"

Cuma A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cuma A., adliyeye gelişinde gazetecilerin "Sizi tanımadığını söylüyor. Yanlışlıkla mı vurdunuz?" sorusuna, "Hayır. Beni vurmaya geldi. Ben de vurdum" diyerek cevap verdi.

Tetikçi sandığı paket servis kuryesini kendisini öldüreceği düşüncesiyle ayağından vurdu

"ADRESİ ARARKEN BANA DOĞRU ATEŞ ETTİ"

Emniyette verdiği ifade de kendisini vuran C.A'yı tanımadığını söyleyen A.Y, "Sokak üzerinde siyah giyimli erkek ile yanında iri yapılı bir kadın yürüyorlardı. Ben bu şahısların yanından geçtim sokağa doğru gittim. Sokağın sonuna doğru gittim. Sokağın sonuna doğru gittiğimde sokak numarası büyüdüğü için sipariş aldığım binanın sokağa giriş yaptığım yerde olduğunu anlayınca tekrar dönüş alarak yukarıya doğru bina numaralarına bakarak devam ettim. Sokak içerisinde eşgalini verdiğim şahıslar yürümeye devam ediyordu. Ben bu şahıslarla hiç göz göze gelmedim. Sipariş aldığım bina numarasını aramaya devam ediyordum. Ben motosikletimle hareket halinde iken aniden üç el silah duydum. Kafamı çevirdiğimde ise kendisini daha önce hiç görmediğim ve tanımadığım erkek şahıs iki eliyle silahı benim ayağıma doğru hedef alır vaziyette bir el daha ateş etti. Bana doğru ateş etmesinin ardından ellerimi havaya kaldırarak, "Ne oluyor abi? Niye sıkıyorsun? Ben kuryeyim" dedim. Sonra iki şahıs hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldılar. Benim bu şahısla kesinlikle husumetim yoktur" dedi.

Bolu'da ilginç olay! Tetikçi sandığı paket servis kuryesini kendisini öldüreceği düşüncesiyle ayağından vurdu

İzzet Baysal, Polis, Cuma, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da ilginç olay! Tetikçi sandığı paket servis kuryesini kendisini öldüreceği düşüncesiyle ayağından vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da ilginç olay! Tetikçi sandığı paket servis kuryesini kendisini öldüreceği düşüncesiyle ayağından vurdu - Son Dakika
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