Bolu'da, karantinası biten 353 kişi memleketlerine gönderildi - Son Dakika

Bolu'da, karantinası biten 353 kişi memleketlerine gönderildi

Karantina kurallarını ihlal eden 2 kadın emniyete götürüldü

BOLU - Bolu'da, 14 gün boyunca öğrenci yurdunda karantinada tutulan 353 kişi sürelerinin tamamlanmasının ardından memleketlerine gönderildi. Yurtta karantina kurallarını ihlal eden iki kadın ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ramazan ayını ülkelerinde geçirmek için başvuruda bulunan Dubai'de yaşayan Türk vatandaşları 22 Nisan'da Türkiye'ye getirildi. Dubai'den gelen 353 kişi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsünde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Tokadi Hayrettin öğrenci yurdunda karantina altına alındılar. Karantinada kalan vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından her gün ateşleri ölçülerek düzenli olarak sağlık kontrollerinden geçirildi. Yurttan çıkacak vatandaşlara çam fidanı hediye edildi.

Bolu'daki 14 günlük karantina süreleri tamamlanan ve korona virüs testleri de negatif çıkan vatandaşlar yurttan ayrıldı. Pasaportları teslim edildikten sonra yurdun önünde bekleyen otobüslere bindirilen vatandaşlar Türkiye'nin dört bir yanındaki memleketlerine gitti.

Karantina süresi biten vatandaşlar kendileriyle ilgilenenlere teşekkür ederek, Ramazan Bayramı'nı ailelerinin yanında geçireceklerinden dolayı mutlu olduklarını söylediler.

Yurtta kaldıkları sürede karantina kurallarını ihlal ettikleri iddia edilen iki kadın karantinanın tamamlanmasının ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisler kadınların bavullarını ekip otosuna koyarak yurttan ayrıldılar.