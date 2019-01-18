Son Dakika Haberleri: Bolu'da Karne Heyecanı

Bolu'da Karne Heyecanı

1 saat önce

Bolu'da, 49 bin 800 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

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Bolu'da, 49 bin 800 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Bolu'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesi nedeniyle Mevlana İlk ve Ortaokulunda karne programı düzenlendi.

Törene katılan Vali Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdür vekili İbrahim Kunuk ve öğretmenler, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Törende, öğrencilere karneleriyle çeşitli hediyeler verildi.

Karne dağıtım töreni, toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

- Mudurnu

Mudurnu ilçesinde düzenlenen karne dağıtım töreni ise Cumhuriyet İlkokulunda gerçekleşti.

Törene, Mudurnu Kaymakamı Emine Dilce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nail Özarslan ve veliler katıldı.

Karne töreni, Kaymakam Dilce ile Arslan'ın öğrencilere "iyi tatiller" dilemesi ile son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:29 Kaynak: AA

Mevlana Celaleddin Rumi, Bolu, Güncel
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